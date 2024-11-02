Семилетний ребенок в Подмосковье умер после поедания шоколадки
Mk.ru: семилетняя девочка скончалась в Подмосковье после того, как съела шоколад
Семилетняя девочка из Подмосковья умерла после поедания шоколадки. Об этом сообщил сайт mk.ru.
Происшествие случилось в Клинском городском округе. Девочка вернулась домой с занятий по рисованию. Там ее встретила 68-летняя бабушка и дала шоколадку. Потом пенсионерка ушла из комнаты, а внучка приступила к поеданию сюрприза.
Когда женщина вернулась, то обнаружила ребенка без сознания. Бабушка обратилась к соседке, но спасти внучку не удалось. Девочка умерла до приезда медиков. По предварительным данным, смерть наступила от удушья — шоколад перекрыл дыхательные пути.
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