Семилетний мальчик утонул в подмосковной реке

В Подмосковье в реке Уча утонул семилетний мальчик. Его тело обнаружили спустя два дня, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, днем 6 июня двое детей семи и восьми лет отправились на реку Уча в городе Пушкино, чтобы искупаться. Дети выбрали для купания не предназначенное для этого место. Кроме того, они не умели плавать.

«В результате семилетнего ребенка затянуло под воду течение, его тело удалось извлечь из воды спасателям только спустя двое суток», — уточнили в надзорном ведомстве.

Пушкинская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту гибели ребенка.

По данным MK.RU, друг тонущего ребенка просил рыбаков спасти его, но те не решились нырять в холодную воду. У мальчика во время заплыва свело ноги от холодных ключей и он пошел ко дну.