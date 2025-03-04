Семилетний мальчик пострадал в ДТП в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске накануне произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщил сайт amic.ru .

Установлено, что 19-летний водитель Toyota Mark II, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу Toyota Corolla, двигавшейся по главной дороге. За рулем последней находился 36-летний местный житель.

Ребенок, который сидел на заднем сиденье Toyota Mark и был пристегнут ремнем безопасности, получил ушибы. Его доставили в республиканскую детскую больницу, где оказали медицинскую помощь.