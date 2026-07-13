Семилетний мальчик погиб, врезавшись в трос на квадроцикле в Югре
В селе Тугияны Белоярского района ХМАО семилетний мальчик, управлявший квадроциклом, наехал на трос, который был натянут вдоль берега для швартовки судна. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
По предварительным данным, 10 июля 2026 года ребенок 2019 года рождения, находясь за рулем квадроцикла, врезался в трос. Полученные травмы оказались смертельными, мальчик скончался в медицинском учреждении.
Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.