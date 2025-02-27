Семилетнего мальчика госпитализировали после ДТП с троллейбусом в Петербурге

Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием общественного транспорта в Северной столице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Авария произошла на улице Решетникова. Согласно данным ведомства, 42-летний водитель троллейбуса сбил ребенка. Известно, что школьник пересекал проезжую часть в запрещенном месте без сопровождения взрослых.

Медики госпитализировали юного пациента. Его состояние оценивают как тяжелое. Организована проверка.

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