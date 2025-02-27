Семилетнего мальчика госпитализировали после ДТП с троллейбусом в Петербурге

Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием общественного транспорта в Северной столице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Авария произошла на улице Решетникова. Согласно данным ведомства, 42-летний водитель троллейбуса сбил ребенка. Известно, что школьник пересекал проезжую часть в запрещенном месте без сопровождения взрослых.
Медики госпитализировали юного пациента. Его состояние оценивают как тяжелое. Организована проверка.
Еще в 7 округах Подмосковья отремонтировали элементы для снижения скорости
Семинар по налогообложению прошел в Серпухове
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Городской сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в 2026 году
Смертельное ДТП с участием 11 машин произошло под Курском
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 79 млн поездок с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте