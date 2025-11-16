Семье стало плохо из-за искусственного тумана во время спектакля в Москве

В Московском детском театре эстрады на Бауманской улице супругам — мужчине 42 лет и женщине 40 лет — стало плохо из-за резкого запаха. По данным источника 360.ru, пара пожаловалась на недомогание и вызвала скорую помощь.

Согласно сообщению экстренных служб, у зрителей ухудшилось самочувствие после того, как на сцене включили установку искусственного тумана. Бригада скорой помощи прибыла на место, госпитализация не потребовалась.

По информации Shot, семья пришла на спектакль «Вождь краснокожих», и именно во время запуска сценического тумана почувствовала едкий запах, от которого возникли слабость и головокружение. Остальные зрители, по данным канала, подобных симптомов не почувствовали.

