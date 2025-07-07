Семь участников ОПГ предстанут перед судом в Челябинской области за торговлю наркотиками

Еманжелинский городской суд Челябинской области приступит к рассмотрению дела, возбужденного против семерых членов организованной преступной группировки, специализирующейся на нелегальной продаже наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru .

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, предусматривающее предъявление участникам обвинения в 32 эпизодах совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ.

Участниками группировки были совершены преступления в нескольких городах региона, включая Челябинск, Копейск, Миасс, Юрюзан, Южноуральск и Еманжелинск.

Организация криминальной деятельности осуществлялась дистанционно, руководство группой происходило из-за рубежа. Длительность противоправной деятельности группы составляет период с начала 2024 года по февраль 2025-го.