Семь пассажирских поездов задержали в Свердловской области из-за снегопада | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 20:40 Семь пассажирских поездов задержали в Свердловской области из-за снегопада Freepik

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Из-за последствий снегопада в Свердловской области задержали семь пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств <…>, были ограничены скорости движения нескольких поездов», — сообщила пресс-служба.

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В результате ограничения из расписания выбились три пассажирских поезда дальнего следования и четыре пригородных. Больше всего отставание от расписания показал электропоезд из Екатеринбурга в Красноуфимск — четыре часа 40 минут. В аварийно-восстановительных работах задействовали более 80 человек.

Мощный снегопад накрыл Екатеринбург в ночь на 4 мая. В регион вернулась зима. Около 41 тысячи жителей Свердловской области остались без электричества из-за непогоды.