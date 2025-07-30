Семь пассажиров пострадали при столкновении двух маршруток в Калининграде

Два маршрутных такси стали участниками ДТП в Калининграде. Авария произошла на улице Интернациональной. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полиции, водитель одного из микроавтобусов выехал на встречную полосу и столкнулся с другим маршрутным такси. В результате ДТП семь пассажиров обратились за медицинской помощью.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.