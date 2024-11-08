Семь пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с опорой камеры в Тюмени
Маршрутный автобус стал участником дорожной аварии в Тюмени. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Происшествие случилось на пересечении улиц Холодильной и Малыгина. Согласно данным ведомства, общественный транспорт протаранил опору камеры фотофиксации.
Предварительно, травмы получили семь пассажиров. Движение по участку затруднено. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин провел заседание по отоплению в Химках
РЭО назвал регионы — лидеры по сбору макулатуры в школах и детских садах
Напавшие на россиянку вагнеровцы смогли избежать наказания
Новые уличные фонари установят в деревне Матвейково
Курганский губернатор рассказал, как в свое время велел ликвидировать диаспоры
Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата России по боксу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте