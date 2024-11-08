Семь пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с опорой камеры в Тюмени

Маршрутный автобус стал участником дорожной аварии в Тюмени. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось на пересечении улиц Холодильной и Малыгина. Согласно данным ведомства, общественный транспорт протаранил опору камеры фотофиксации.

Предварительно, травмы получили семь пассажиров. Движение по участку затруднено. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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