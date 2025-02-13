Семь машин стали участниками массового ДТП в Нижнем Новгороде

По меньшей мере семь автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде. Массовая авария произошла в четверг, 13 февраля, на Кузбасской улице. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.
По предварительной информации, причиной ДТП могла стать гололедица на дороге. Сейчас на указанном участке образовалась затяжная пробка.
Сведения о пострадавших не поступали. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить точные обстоятельства случившегося. Проводится процессуальная проверка.
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