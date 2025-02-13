Семь машин стали участниками массового ДТП в Нижнем Новгороде

По меньшей мере семь автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде. Массовая авария произошла в четверг, 13 февраля, на Кузбасской улице. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.