Семь человек утонули на водоемах в Ленобласти с начала декабря

С начала декабря на водоемах Ленинградской области погибли семь человек. Несмотря на то что из-за аномально теплой погоды лед не окреп, произошли несколько трагедий, написала gazeta.spb.ru .

Главный государственный инспектор по маломерным судам региона Алексей Зыбцев сообщил о происшествиях. По его словам, пять человек утонули, провалившись под лед, еще двое погибли, отправившись на зимнюю рыбалку на лодках.

Зыбцев напомнил, что во всех муниципалитетах области действует запрет выхода на лед. В Выборгском районе уже составлено семь административных протоколов за нарушение этого запрета.

Также главный госинспектор призвал родителей быть бдительными в период новогодних каникул и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.