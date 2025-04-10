Семь человек стали жертвами ДТП с двухэтажным автобусом в Аргентине

Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в Аргентине. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на телеканал TN .

По информации СМИ, происшествие случилось в среду, 9 апреля. Известно, что водитель двухэтажного автобуса потерял управление, из-за чего машина опрокинулась на бок.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили как минимум семь человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.