Семь человек стали жертвами ДТП с двухэтажным автобусом в Аргентине

Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в Аргентине. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал TN.

По информации СМИ, происшествие случилось в среду, 9 апреля. Известно, что водитель двухэтажного автобуса потерял управление, из-за чего машина опрокинулась на бок.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили как минимум семь человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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