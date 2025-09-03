Семь человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Свердловской области
Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в городе Ревда Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
По информации полиции, 39-летний водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП травмы получили семь человек, включая шестилетнего ребенка и подростка 17 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Организована проверка.
