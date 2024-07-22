Семь человек погибли в авариях в Нижегородской области за неделю

На минувшей неделе в Нижегородской области произошло 84 аварии. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России региона.

В течение недели в ДТП погибли семь человек. Еще 111 — получили различные травмы. Среди пострадавших было 16 детей.

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