Семь человек погибли в авариях в Нижегородской области за неделю
На минувшей неделе в Нижегородской области произошло 84 аварии. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России региона.
В течение недели в ДТП погибли семь человек. Еще 111 — получили различные травмы. Среди пострадавших было 16 детей.
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