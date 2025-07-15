Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Филиппин

Землетрясении магнитудой 5,5 по шкале Рихтера произошло возле берегов Филиппин. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Тугегарао. Численность его населения превышает 100 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 49 километров. Данные о наличии пострадавших и разрушений не поступали.