Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Филиппин
Землетрясении магнитудой 5,5 по шкале Рихтера произошло возле берегов Филиппин. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации специалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Тугегарао. Численность его населения превышает 100 тысяч человек.
Очаг землетрясения находился на глубине 49 километров. Данные о наличии пострадавших и разрушений не поступали.
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