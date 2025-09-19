Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,8 на Камчатке

Серию землетрясений магнитудой 7,8 по шкале Рихтера зафиксировали в Петропавловске-Камчатском. Спасатели организовали пункт временного размещения на базе поисково-спасательного отряда по адресу Халактырское шоссе, 6/6. Главам городских округов рекомендовали подготовить пункты пребывания для жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».