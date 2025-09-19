Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,8 на Камчатке
Серию землетрясений магнитудой 7,8 по шкале Рихтера зафиксировали в Петропавловске-Камчатском. Спасатели организовали пункт временного размещения на базе поисково-спасательного отряда по адресу Халактырское шоссе, 6/6. Главам городских округов рекомендовали подготовить пункты пребывания для жителей многоквартирных домов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Утром жители Камчатки почувствовали сильные подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 140 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа.
«По инструментальным данным, подземный толчок ощущался в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов», — сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю Валерий Ананьев.
Местные жители рассказали, что толчки происходили каждые несколько минут.