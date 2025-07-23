Сейсмологи зафиксировали землетрясение в океане к югу от Фиджи

Землетрясении магнитудой 5,6 по шкале Рихтера зарегистрировали в южной части Тихого океана. Стихию зафиксировали недалеко от архипелага Фиджи. Об этом сообщила редакция ИА НСН со ссылкой на представителей Геологической службы США (USGS).

«Землетрясение... с эпицентром южнее островов Фиджи в 10:24 по местному времени (06:24 по Москве)», — указано в сообщении службы.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 535,4 километра. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.