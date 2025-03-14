Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке

В пятницу, 14 марта Главное управление МЧС России по Камчатскому краю проинформировало о произошедшем землетрясении магнитудой 5,1 недалеко от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана. Об этом написали «Известия» .

По сообщению ведомства, эпицентр подземных толчков находился на глубине 43 километра, примерно в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского. Интенсивность колебаний достигла четырех баллов в столице края, в то время как в Елизове и Вилючинске ощутили три балла.

На данный момент сведений о жертвах или повреждениях инфраструктуры не поступало.