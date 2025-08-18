Сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Туниса и Алжира

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на границе Алжира и Туниса. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на представителей Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 115 километрах юго-восточнее алжирского города Хеншела и примерно в 50 километрах западнее тунисского города Тамегза. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

На момент публикации материала данные о наличии жертв или разрушений не поступали.