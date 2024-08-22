Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Камчатки

Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 6,1 в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Подземные толчки фиксировались на глубине 39 километров. Землетрясение могли ощущать жители столицы края, а также Вилючинского городского округа и Елизовского района.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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