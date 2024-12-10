Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Невада

Подземные толчки магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера произошли на территории штата Невада в Соединенных Штатах. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По опубликованной информации, эпицентр землетрясения зафиксировали на расстоянии 77 километров к юго-востоку от города Рина с населением порядка 241 тысячи человек. Очаг природного явления находился на глубине трех километров.
Затем в штате последовала серия афтершоков магнитудой до 3,6. Последний из них произошел в 08:47 по московскому времени.
Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для «Орешника»
Ликсутов: выпуск электрооборудования в Москве с начала года вырос более чем на 10%
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием жителей Балашихи
Депутат в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан
Бизнесмен получил срок за мошенничество с запчастями для Черноморского флота
Дом многодетной семьи из Дмитровского округа бесплатно газифицировали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте