Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Невада

Подземные толчки магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера произошли на территории штата Невада в Соединенных Штатах. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По опубликованной информации, эпицентр землетрясения зафиксировали на расстоянии 77 километров к юго-востоку от города Рина с населением порядка 241 тысячи человек. Очаг природного явления находился на глубине трех километров.

Затем в штате последовала серия афтершоков магнитудой до 3,6. Последний из них произошел в 08:47 по московскому времени.