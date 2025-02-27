Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индии

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Индии. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 километрах от города Гувахати, где проживают около 899 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступали.