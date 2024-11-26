Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у побережья Японии

Специалисты зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 5,3 в районе японской префектуры Мияги. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров в Тихом океане. Угрозы образования цунами нет.

По данным организации, вибрации ощутили жители еще 13 префектур. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.