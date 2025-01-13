Сейсмолог Виноградов: небольшие землетрясения характерны для Крыма и Сочи

Небольшие подземные толчки — привычное явление для Крыма и Сочи. Такие землетрясения фиксируются на этих территориях несколько раз в год, рассказал директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в беседе с Национальной Службой Новостей.
«Обычное явление для региона, это же горы. Аналогичное там происходит два-три раза в год, то есть событие типичное», — отметил специалист.
Накануне, 12 января, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Крыма. Эпицентр сейсмического явления находился на глубине пяти километров на расстоянии 52 километров от станицы Тамань. Однако опасности для населения нет, подчеркнул Виноградов.
Тигр растерзал женщину в Непале
Сотни мужчин уедут в США. На Украине нашли плюсы в решении Зеленского
Стало известно, что приведет цивилизацию к концу света
Взрывы прогремели над городом Алексин в Тульской области
Лекция об истории создания Центра подготовки космонавтов прошла в Химках
Женщина съела плаценту после домашних родов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте