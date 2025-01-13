Сейсмолог Шебалин: сильного землетрясения на Западном Кавказе не прогнозируется

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с радио «Говорит Москва» не исключил повторное землетрясение в районе Западного Кавказа.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр распространил сообщение о том, что вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2.

По словам эксперта, землетрясение подобной силы для Кавказа — достаточно рядовое явление.

«Я не думаю, что это приведет к дальнейшей активизации сейсмичности в регионе. Да, может в принципе [произойти повторное землетрясение — прим.ред.], но крайне маловероятно, что оно будет намного сильнее», — сказал Шебалин.

Эксперт успокоил жителей Западного Кавказа, отметив, что каких-то сильных подземных толчков им ждать не стоит.