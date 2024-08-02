Съехавший в реку Цыганку возле храма в Москве водитель впал в кому

Источник 360.ru: съехавший в реку водитель в Москве впал в кому в машине скорой

У мужчины, который съехал на легковушке в реку Цыганку в Москве, на берегу случился эпилептический припадок. Как сообщил источник 360.ru, пострадавшего увезли в больницу.

Ранним утром 2 августа в реке Цыганке в районе Коммунарки заметили машину. Очевидцам показалось, что водитель в салоне находится без сознания. Спустя время он сам смог выбраться из автомобиля. Его передали бригаде скорой помощи, уточнил собеседник 360.ru.

При первичном осмотре состояние мужчины не вызвало опасений. Однако спустя 20 минут у него произошел эпилептический приступ. В итоге, по данным источника, он впал в кому в карете скорой помощи по пути в больницу.