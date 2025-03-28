Сдававшийся назад микроавтобус насмерть сбил 75-летнюю петербурженку

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла под колесами микроавтобуса в Калининском районе. Авария произошла во дворе жилого дома на Гражданском проспекте. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данными, 32-летний водитель одного из сетевых магазинов за рулем автомобиля Ford Transit выезжал со двора после разгрузки продуктов. При движении задним ходом мужчина не заметил женщину-пешехода и сбил ее.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Погибшей оказалась 75-летняя пенсионерка. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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