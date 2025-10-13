Сбой в движении поездов произошел из-за атаки БПЛА на Феодосию

Поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на нефтебазу в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что атака произошла около полуночи. После этого нефтебаза загорелась. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Министерства обороны, за ночь ВСУ активно атаковали Крым. В небе над полуостровом средства ПВО уничтожили в общей сложности 56 вражеских беспилотников, еще 19 сбили над акваторией Черного моря и два — Азовского.

А суммарно дежурные средства перехватили и уничтожили 119 украинских дронов.