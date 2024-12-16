Сбившую насмерть на Porsche мальчика в Новой Москве арестовали

Суд арестовал до 14 февраля обвиняемую по делу о ДТП в Новой Москве

Щербинский районный суд Москвы отправил под стражу до 14 февраля 2025 года Наталию Сорокину, обвиняемую в смертельном ДТП в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, женщина в пьяном состоянии двигалась на территории коттеджного поселка в Новой Москве, не справилась с управлением и наехала на женщину с ребенком на тротуарной части дороги. От полученных травм малолетний скончался.

«Постановлением Щербинского районного суда Наталии Сорокиной избрали меру пресечения на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 14 февраля 2025 года», — заявили в пресс-службе.

Смертельное ДТП произошло 14 декабря. Женщина за рулем автомобиля Porsche в состоянии алкогольного опьянения сбила няню с ребенком. Из-за полученных травм девятилетний мальчик умер в одной из столичных больниц. Его няня продолжает лечение.