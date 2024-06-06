Сбивший школьника в Петербурге рецидивист стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил в Приморском районе школьника на переходе. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла еще в январе. Пьяный водитель сбил школьника, который переходил дорогу по переходу на зеленый свет. Водитель сначала скрылся с места ДТП, но его быстро поймали.

После проведения всех проверок в отношении водителя, который уже несколько раз был судим, возбудили уголовное дело. Отмечается, что школьник получил серьезные травмы, но выжил.