Сбивший двух пешеходов водитель предстанет перед судом в Кемерове | 360°

03 мая 2024, 16:44
Сбивший двух пешеходов водитель предстанет перед судом в Кемерове
Уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего автомобилиста, передали в суд Кемерова для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в наезде на двух пешеходов, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант, управляя микроавтобусом, превысил скорость и сбил 51-летнюю женщину, а также девятилетнюю девочку.
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Женщина скончалась на месте ДТП. Ребенку потребовалась госпитализация. Вскоре водитель предстанет перед судом.
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