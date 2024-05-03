Сбивший двух пешеходов водитель предстанет перед судом в Кемерове | 360°

Уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего автомобилиста, передали в суд Кемерова для рассмотрения по существу. Мужчину обвинили в наезде на двух пешеходов, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.