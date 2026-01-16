Сауна загорелась из-за короткого замыкания в Барнауле

Сауна загорелась вечером в четверг, 15 января, в Барнауле. Происшествие случилось на улице Юрина. Об этом сообщил сайт amic.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, прибывшие на вызов пожарные подразделения зафиксировали в помещении плотное задымление. Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 31 специалиста и семь единиц спецтехники.

В результате пожар повредил стены и потолок здания. К счастью, пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание.