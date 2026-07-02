Саратовец погиб под колесами поезда в Ставропольском крае

На железнодорожном перегоне «Ессентуки — Золотушка» в Кисловодске произошла трагедия: под колесами пригородного поезда погиб 50-летний мужчина, житель Саратовской области. Об этом «СарИнформ» сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По предварительным данным ведомства, причиной гибели стало грубое нарушение правил безопасности на железной дороге. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и точные причины трагедии.
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