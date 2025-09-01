Сарапулец проведет больше четырех лет в колонии за повторное вождение в пьяном виде

Суд приговорил 55-летнего жителя Сарапула к реальному сроку лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В декабре 2024 года его снова задержали сотрудники ГИБДД за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Суд отменил условное осуждение по прошлому приговору и отправил мужчину в колонию общего режима на четыре года и три месяца. Автомобиль ВАЗ-2114 конфисковали в пользу государства.