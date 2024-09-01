Самый высокий аттракцион Волгоградской области остановился с 36 отдыхающими

В Волгограде из-за скачка напряжения остановился аттракцион «Седьмое небо». На большой высоте застряли почти 40 человек, из них двум потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщило МЧС России .

Аттракцион находится в Центральном парке культуры и отдыха и считается самым высоким в Волгоградской области. Из-за скачка напряжения на электросетях механизм остановился. В тот момент, по информации министерства, на нем находились 36 человек.

При помощи автоколенчатого подъемника спасатели сняли двух человек. Остальные спустились самостоятельно, когда «Седьмое небо» заработало.

Похожий случай произошел в американском парке развлечений Gatorland, сообщил RT. Неполадки возникли во время спуска аттракциона с аллигаторами. Двое отдыхающих застряли на тросе, который протянут на высоте 12 метров над вольером с хищниками.