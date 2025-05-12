Самосвал с песком перевернулся после столкновения с грузовиком на юге Москвы

ДТП с двумя грузовыми автомобилями произошло на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинпекции.

Самосвалы столкнулись на улице Подольских Курсантов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после аварии один из грузовиков, перевозивший песок, перевернулся на дороге. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе столичного департамента транспорта добавили, что из-за ДТП движение в районе аварии ограничено. В направлении Липецкой улицы и в направлении улицы Дорожная можно проехать только по одной полосе из двух.

Ранее на трассе Пермь — Екатеринбург перевернулся грузовой автомобиль Scania с полуприцепом Grunwald. Полицейские сообщили, что водитель большегруза, мужчина 1962 года рождения, не справился с управлением из-за небезопасной скорости. Ему потребовалась госпитализация.