Самолеты столкнулись в США

В Аризоне самолет после посадки врезался в бизнес-джет

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне, один человек погиб. Об этом сообщил телеканал AZFamily .

Телеканал передал, что несколько бригад скорой помощи отреагировали на сообщения о чрезвычайной ситуации в аэропорту.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, «самолет Learjet 35A после посадки сошел с взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 200 на рампе».

Пожарные Скоттсдейла сообщили, что один человек был найден мертвым, еще трое — госпитализированы. Пятый человек находился внутри одного из самолетов.

Аэропорт закрыли, полеты временно приостановили. Неизвестно, когда возобновится работа воздушной гавани.

«От имени города Скоттсдейл мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в результате этого несчастного случая, и тем, кто был доставлен в наш травматологический центр для лечения», — заявила мэр Лиза Боровски.

Ранее в Париже пассажир выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом, напав перед этим на бортпроводницу, которая хотела его остановить.