Самолет выкатился за пределы взлетной полосы на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний, пострадавших нет. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ (Росавиации) Артема Кореняко.

«Воздушное судно совершало рейс из аэропорта Сабетта на полуострове Ямал. На борту Ан-24 находились 23 человека: четыре члена экипажа и 19 пассажиров не пострадали», — уточнил он.

Самолет отбуксировали на стоянку. По предварительной информации, судно не получило повреждений.

Кореняко добавил, что комиссия Тюменского МТУ Росавиации взялась за расследование, чтобы выяснить причины случившегося и принять меры по предотвращению подобного в будущем.

Ранее в Риме задержали на два дня вылет самолета авиакомпании Ryanair, на борт которого пробрался кот. Сотрудникам аэропорта пришлось разбирать лайнер по частям, чтобы достать безбилетника. В итоге сам вышел в открытую дверь самолета.