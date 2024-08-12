Самолет Варшава — Нью-Йорк вернулся в аэропорт из-за сообщений о бомбе

Фото: Freepik

Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет развернулся на обратный путь из-за сообщений о бомбе. Об этом сообщило агентство PAP.

Полицейские уже задержали восемь человек в возрасте от 23 до 60 лет. Им вменили «ложное предупреждение о наличии бомбы на борту».

Ранее похожая история случилась в аэропорту Братиславы. Там срочно эвакуировали людей из-за сообщения о заложенной в воздушной гавани взрывчатке.

Сотрудники правоохранительных органов начали «пиротехнический обыск». Пассажиров, ожидавших своего вылета, отправили в отдельную зону аэропорта. Также отложили все рейсы, кроме полета турецкой авиакомпании Corendon Airlines в Анталью.

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