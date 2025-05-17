Самолет с россиянами из-за поломки после двух часов полета вернулся в Дубай

Самолет авиакомпании Utair из Дубая в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров.

Рейс UT716 вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30, но через два часа вернулся обратно. Изначально, пилоты объяснили посадку «планом ковер», однако позже выяснилось, что причиной стала техническая неполадка.

Пассажиры рассказали, что лайнер не набирал высоту почти два часа. Экипаж не комментировал ситуацию, пока капитан не объявил о возвращении в Дубай.

После посадки выяснилось, что самолет требует ремонта. Новый вылет в Москву запланировали на 22:00, но некоторые пассажиры отказались продолжать полет.

В январе этого года из-за поломки командиру экипажа самолета компании Utair, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета — во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом.