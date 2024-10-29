Самокатчики-граффитисты изрисовали пункт ДПС на Тверской Заставе

Двоих самокатчиков-вандалов разыскивают в Москве за испорченный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Как сообщил Telegram-канал Mash , молодые люди изрисовали граффити сначала одну будку, а потом направились к другой.

«Ущерб от действий самокатчиков уже устанавливается, как и их личности. Чтобы в будущем задержать ребят и дать возможность все компенсировать», — сообщили авторы публикации.

Преступление попало на камеры наблюдения. На записи видно, как двое молодых людей подъезжают на одном самокате и портят будку.

Весной вандалы осквернили стихийный мемориал военным в Москве. Двое пьяных мужчин распинали ногами цветы.