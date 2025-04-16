Самокатчика из Тюмени отправили в колонию за гибель пенсионерки в ДТП

Суд Тюмени вынес приговор водителю электросамоката, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Правоохранители установили, что 26-летний житель города вместе с пассажиром упал на пешеходов, пересекая проезжую часть на электросамокате под запрещающий сигнал светофора. Одна из пострадавших — пожилая женщина. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.
Приговор огласили спустя два года после совершения преступления. Подсудимого отправили в колонию-поселения на два года. Также он должен будет выплатить сыну погибшей миллион рублей в качестве моральной компенсации и возместить расходы на похороны в размере 165 000 рублей.
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