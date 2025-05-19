Самокатчик погиб, врезавшись в припаркованную машину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Авария случилась ранним утром на улице Первомайской. Об этом сайту Ura.ru рассказали представители региональной ГИБДД.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электросамокате, потерял управление и врезался в автомобиль Dodge Caliber, который был припаркован на стоянке. В результате аварии самокатчик получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Известно, что погибший был жителем поселка Патруши. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.