Самокатчик погиб, врезавшись в припаркованную машину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Авария случилась ранним утром на улице Первомайской. Об этом сайту Ura.ru рассказали представители региональной ГИБДД.
По предварительной информации, 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электросамокате, потерял управление и врезался в автомобиль Dodge Caliber, который был припаркован на стоянке. В результате аварии самокатчик получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи.
Известно, что погибший был жителем поселка Патруши. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.
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