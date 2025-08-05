Самокатчик погиб после столкновения с ассенизатором в Нижегородской области

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Шатковском округе Нижегородской области. Подробности сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в поселке Шатки столкнулись ассенизатор и электросамокат. Автомобилист на грузовике, совершая поворот, выехал на полосу встречного движения, что привело к ДТП.

Водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.