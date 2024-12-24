Самоходная машина придавила водителя в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области случилось смертельное ДТП с участием самоходной машины. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на региональное МВД.
Авария произошла около 19:20 у дома № 4 в населенном пункте «ЖД станция Пикалево-1». 67-летний водитель управлял самодельным транспортным средством повышенной проходимости «Каракат» и двигался по расчищенному дорожному покрытию. Мужчина заехал на снежный вал высотой около метра, после чего транспортное средство опрокинулось, придавив водителя своим весом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
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