Самогонный аппарат взорвался в многоэтажке в Кургане

В Кургане в одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Шевелевка произошел несчастный случай. По сведениям источников, близких к правоохранительным органам, там взорвался самогонный аппарат, сообщил Ura.ru .

Взрыв случился на шестом этаже в доме на улице Криволапова. На фотографиях, которые разместило издание, видно, что балконная рама была повреждена ударной волной, а часть обшивки опустилась на деревья, растущие рядом с многоэтажкой. По информации источников, произошла разгерметизация устройства, работающего под высоким давлением.

В полиции подтвердили информацию о происшествии. В региональном управлении МВД сообщили, что в результате ЧП, которое произошло вечером 22 августа, пострадал владелец квартиры. Ему была предоставлена медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.