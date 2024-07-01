Сегодня 19:17 Сайт pravda-nn.ru: с начала года в Нижнем Новгороде завели 25 уголовных дел по факту угона автомобилей
С начала 2024 года в Нижнем Новгороде угнали 25 автомобилей, причем раскрыть все преступления правоохранителям пока не удалось. Об этом сообщил
сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.
В сообщении ведомства говорится, что на 31 мая стражам порядка удалось установить имена 11-ти угонщиков.
Самым криминальным в городе признали Автозаводской район. Там за указанный период было совершено девять угонов.
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