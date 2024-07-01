Сайт pravda-nn.ru: с начала года в Нижнем Новгороде завели 25 уголовных дел по факту угона автомобилей

С начала 2024 года в Нижнем Новгороде угнали 25 автомобилей, причем раскрыть все преступления правоохранителям пока не удалось. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

В сообщении ведомства говорится, что на 31 мая стражам порядка удалось установить имена 11-ти угонщиков.

Самым криминальным в городе признали Автозаводской район. Там за указанный период было совершено девять угонов.

Ход Канье. Зачем король скандалов приезжал в Москву

Кастрюля с закрытой крышкой. Что такое тепловой купол и накроет ли он Россию

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте