С начала 2024 года в Нижегородской области 55 человек погибли в ДТП по вине пьяных водителей

С января текущего года на территории Нижегородской области произошло 293 дорожные аварии, виновниками которых стали нетрезвые водители. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на материал НТА-Приволжье.
По опубликованным данным, жертвами этих ДТП стали 55 человек. Еще 403 получили повреждения различной степени тяжести. Благодаря обращению бдительных граждан в экстренных службы 476 автомобилистов задержали в состоянии опьянения.
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