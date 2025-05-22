Рыбака из ХМАО обязали «отработать» незаконный вылов краснокнижной рыбы

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор мужчине, обвиняемому в незаконной добыче редких видов рыбы, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

Установлено, что рыбак незаконно использовал сеть, прикрепленную к резиновой моторной лодке. Таким образом он поймал редкий экземпляр сибирского осетра и четырех особей стерляди. Ущерб, нанесенный природным ресурсам России, оценивается почти в полмиллиона рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с вычетом 5% заработка ежемесячно.